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14:00, 5 сентября 2024Экономика

Выгоду от масштабной модернизации БАМа назвали сомнительной

Аналитик Мюнге предупредил о проблемах с грузопотоком после модернизации БАМа

Фото: Станислав Красильников /  РИА Новости

Усиленная модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которую президент России Владимир Путин назвал даже более масштабным проектом, чем строительство маршрута во времена СССР, не выглядит выигрышным проектом, выгода от нее пока представляется сомнительной. Об этом в комментарии «Радиотоке НСН» заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Он предупредил, что увеличение грузопотока после расширения БАМа может не произойти, ведь Китай, похоже, намерен соблюдать санкции. Если сейчас жестко закручены гайки в банковской сфере, то непонятно, почему этого не случится в торговле.

Также эксперт предположил, что в проекте есть «колоссальная коррупционная составляющая», а поиск строителей осложнен дефицитом на рынке труда. Таким образом, пока нет причин ожидать, что астрономические затраты будут оправданы.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что БАМ должен быть двухпутным и полностью электрифицированным.

В июле заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров сообщил, что прогноз стоимости электрификации восточного участка БАМа вырос на десятки миллиардов рублей из-за отказа ряда предприятий черной и цветной металлургии принять участие в финансировании проекта.

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      Платон Щукин
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