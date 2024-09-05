Путин заявил о необходимости полной электрификации БАМа

Путин: БАМ должен быть полностью электрифицирован

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна быть двухпутной и полностью электрифицированной. О необходимости этого на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит агентство ТАСС.

«На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», — убежден глава государства. Он отметил, что за последнее десятилетие на Транссибирской и Байкало-Амурской магистралях было возведено более двух тысяч и модернизировано более пяти тысяч километров путей, а также построено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, включая переправы через Лену, Бурею и Селенгу.

По словам Путина, модернизация транспортной артерии представляет собой даже более масштабный проект, чем его строительство в СССР, которым «с огромным напряжением сил» занимались граждане всех республик Советского Союза.

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ глава государства также предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.