Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 9 июля 2024Экономика

Расходы на электрификацию БАМа резко выросли

«Ъ»: стоимость электрификации восточного БАМа выросла до 220 миллиардов рублей

Фото: Аркадий Шаповалов / Коммерсантъ

Прогноз стоимости электрификации восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) вырос до 220 миллиардов рублей. В первую очередь это связано с резким — с 6-7 миллиардов рублей до 40 миллиардов — увеличением расходов на техническое присоединение участка Комсомольск — Ванино. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Андрея Макарова пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной ситуации стал отказ ряда предприятий черной и цветной металлургии, которые ранее готовы были вложиться в строительство, от своих проектов в регионе. В итоге теперь «Россети» строят линию только для БАМа.

Электрификацию участка хотели завершить еще в прошлом году, но работы перенесли для снижения дефицита финансирования. Теперь предполагается, что участок Комсомольск — Волочаевка электрифицируют до конца 2025 года, а Комсомольск — Ванино — до конца 2026-го.

По словам Макарова, третий этап модернизации БАМа также может потребовать прироста мощности по сравнению с планами. В феврале вице-премьер Александр Новак отмечал, что вся электрификация Восточного полигона (БАМ и Транссибирская магистраль) потребует 1,4 триллиона рублей инвестиций, из которых 440 миллиардов уже профинансировано.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что большие траты не приведут к отмене проекта, потому что даже в таких условиях он остается выгодным. Электрификация позволит РЖД сократить закупку дизельного топлива как минимум на 40 миллиардов рублей в год, а с ростом грузоперевозок экономия возрастет.

В мае премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона до 2035 года. Общая цена работ по развитию превысит 3,7 триллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

      Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

      Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

      В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

      Кремль назвал исчерпывающими переговоры Путина и Моди

      Врачи забыли в теле женщины медицинский тампон

      Прохор Шаляпин восхитился рязанской землей и прилег в поле

      Названы самые популярные среди иностранцев города России

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше