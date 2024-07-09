Расходы на электрификацию БАМа резко выросли

«Ъ»: стоимость электрификации восточного БАМа выросла до 220 миллиардов рублей

Прогноз стоимости электрификации восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) вырос до 220 миллиардов рублей. В первую очередь это связано с резким — с 6-7 миллиардов рублей до 40 миллиардов — увеличением расходов на техническое присоединение участка Комсомольск — Ванино. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Андрея Макарова пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной ситуации стал отказ ряда предприятий черной и цветной металлургии, которые ранее готовы были вложиться в строительство, от своих проектов в регионе. В итоге теперь «Россети» строят линию только для БАМа.

Электрификацию участка хотели завершить еще в прошлом году, но работы перенесли для снижения дефицита финансирования. Теперь предполагается, что участок Комсомольск — Волочаевка электрифицируют до конца 2025 года, а Комсомольск — Ванино — до конца 2026-го.

По словам Макарова, третий этап модернизации БАМа также может потребовать прироста мощности по сравнению с планами. В феврале вице-премьер Александр Новак отмечал, что вся электрификация Восточного полигона (БАМ и Транссибирская магистраль) потребует 1,4 триллиона рублей инвестиций, из которых 440 миллиардов уже профинансировано.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что большие траты не приведут к отмене проекта, потому что даже в таких условиях он остается выгодным. Электрификация позволит РЖД сократить закупку дизельного топлива как минимум на 40 миллиардов рублей в год, а с ростом грузоперевозок экономия возрастет.

В мае премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона до 2035 года. Общая цена работ по развитию превысит 3,7 триллиона рублей.