Кабмин утвердил третий этап развития БАМа и Транссиба

Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Кабмин утвердил третий этап инвестиционного проекта по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит РИА Новости.

По словам председателя правительства, благодаря продолжению данного инвестпроекта будут возведены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, включая переправу через реку Амур. Помимо этого, будут организованы подходы к морским портам, модернизированы станции и платформы. Общая цена работ по развитию БАМа и Транссиба составит более 3,7 триллиона рублей, отметил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что расширение Восточного полигона даст толчок развитию промышленных предприятий, нарастит грузопоток, а также сократит общее время в пути. «Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места, будут благоустроены территории вдоль магистралей. Это повысит, что очень важно, качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — убежден он. Наконец, увеличение объема перевозок по вышеуказанным магистралям дает экспортные доходы и поступления в бюджет, а следовательно, и дополнительные ресурсы, которые можно направить на решение социальных вопросов, заключил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали выросла в три раза за последние 12 лет и продолжает расти.