Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 2 мая 2024Экономика

Кабмин утвердил третий этап развития БАМа и Транссиба

Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Кабмин утвердил третий этап инвестиционного проекта по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит РИА Новости.

По словам председателя правительства, благодаря продолжению данного инвестпроекта будут возведены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, включая переправу через реку Амур. Помимо этого, будут организованы подходы к морским портам, модернизированы станции и платформы. Общая цена работ по развитию БАМа и Транссиба составит более 3,7 триллиона рублей, отметил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что расширение Восточного полигона даст толчок развитию промышленных предприятий, нарастит грузопоток, а также сократит общее время в пути. «Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места, будут благоустроены территории вдоль магистралей. Это повысит, что очень важно, качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — убежден он. Наконец, увеличение объема перевозок по вышеуказанным магистралям дает экспортные доходы и поступления в бюджет, а следовательно, и дополнительные ресурсы, которые можно направить на решение социальных вопросов, заключил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали выросла в три раза за последние 12 лет и продолжает расти.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      Жене главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

      Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше