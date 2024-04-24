Путин рассказал о росте мощности БАМа втрое за 12 лет

Путин: мощность БАМа выросла втрое за 12 лет

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) выросла втрое за последние 12 лет и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия БАМа, его слова приводит агентство ТАСС.

«В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти», — рассказал глава государства. Он добавил, что за ближайшие 10 лет мощность Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, должна выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. По словам Путина, достижение такого показателя даст возможность «более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба», а также даст толчок для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.