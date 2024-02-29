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16:02, 29 февраля 2024Экономика

Путин пообещал резко расширить провозную способность БАМа и Транссиба

Путин пообещал расширить провозную способность БАМа и Транссиба до 210 млн тонн

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию пообещал значительное расширение провозной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) в период до 2030 года. Трансляцию мероприятия провел Telegram-канал Кремля.

По его словам, в прошлом российские власти «прозевали» то время, когда нужно было активно модернизировать Транссиб и БАМ, «вовремя кое-чего не сделали». Однако теперь необходимо наверстывать, для чего запускается третий этап работ. По их итогу через шесть лет провозная способность составит 210 миллионов тонн, что на 37 миллионов больше, чем сейчас.

Ранее Минтранс признал, что нынешнее расширение Восточного полигона фактически не дало результатов. Номинальная провозная способность в 2023 году выросла со 158 миллионов до 173 миллионов тонн, но реальные поставки увеличились со 148,8 миллиона до 150,5 миллиона тонн.

Источники «Коммерсанта» указывают, что на растущий разрыв между заявленными возможностями и реальностью влияют сразу несколько факторов. Среди них проблемы с выгрузкой угля в портах Дальнего Востока, простои локомотивов из-за ремонта и перекрытия движения на БАМе. Один из собеседников отметил, что локомотивы начали слишком долго ремонтировать и их буквально не хватает. Минтранс также жаловался на недоработки в технической готовности локомотивов.

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      Платон Щукин
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