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13:01, 28 февраля 2024Экономика

В России не воспользовались расширением БАМа и Транссиба

«Ъ»: расширение БАМа и Транссиба не привело к росту объема перевозок грузов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Увеличение провозной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) не привело к существенному росту объема перевозок грузов. Об этом свидетельствует презентация Минтранса, на которую ссылается «Коммерсантъ».

По данным ведомства, в 2022 году номинальная провозная способность БАМа и Транссиба составляла 158 миллионов тонн, а перевезти удалось только 148,8 миллиона тонн. В прошлом году провозная способность выросла до 173 миллионов тонн, но реальные перевозки составили только 150,5 миллиона, то есть воспользоваться расширением грузоотправители не смогли.

В текущем году ожидается расширение номинальной способности до 180 миллионов тонн, но, как следует из презентации, в Минтрансе ожидают объем перевозок на уровне 161,7 миллиона.

На результат прошлого года повлияли проблемы с выгрузкой угля в портах Дальнего Востока, простои локомотивов из-за ремонта, перекрытия движения на БАМе из-за взрыва в Северомуйском тоннеле и прорыва дамбы на реке Холодная.

Кроме того, к снижению массы привел рост доли контейнерных грузов, состав с которыми примерно в три раза легче угольного. Отдельно Минтранс указывает, что «Трансмашхолдинг» не обеспечивает договорный нормативный уровень технической готовности локомотивов.

Источник издания в отрасли подтверждает проблему с рабочим парком локомотивов, которые слишком долго ремонтируют. Он затруднился сказать, с чем связаны проблемы — с недостаточно качественными новыми локомотивами или с ухудшением материальной базы локомотивного хозяйства. Все остальные проблемы, такие как смерзаемость угля, затрудняющая разгрузку, и технологические и ремонтные окна он назвал стабильными.

Ранее стало известно, что в 2024 году квоты для вывоза угля на Дальний Восток через Восточный полигон сократятся со 111 миллионов тонн до 100 миллионов. Такое решение объясняется необходимостью модернизации инфраструктуры.

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      Платон Щукин
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