В российском регионе приготовились к остановке добычи угля

Глава Тувы Ховалыг предупредил об остановке добычи угля из-за низких цен на него

Компания «Межегейуголь» может остановить добычу угля на единственной в Туве угольной шахте в связи с утратой экономической эффективности. Об этом после заседания Совета по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации рассказал глава региона Владислав Ховалыг, передает ТАСС.

По его словам, предприятие стремительно теряет выручку из-за «опережающей инфляции издержек на логистику и персонал». Ценовая конъюнктура не успевает удовлетворить такие запросы, то есть обеспечивать дальнейшую работу нечем.

О готовности к консервации шахты компания уже сообщила властям. Реализация такого сценария оставит без работы 390 человек, а кроме того, существенно сократятся налоговые поступления в республиканский бюджет.

Решением проблемы, по мнению губернатора, стала бы поддержка предприятия с помощью увеличения объемов вывоза добытого угля на экспорт через порты Дальнего Востока.

В начале этой недели рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы в течение четырех месяцев. По неподтвержденной информации, задолженность достигает 145 миллионов рублей. На следующий шахтеры согласились временно продолжить работу после письменного обязательства руководства начать погашение долгов на следующей неделе.

Делом о невыплате зарплат на предприятии заинтересовались региональный Следственный комитет и областная прокуратура. Ранее шахта уже платила штрафы за задержку зарплаты.