Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 22 октября 2024Россия

Шахтеры российского региона решили не продолжать голодовку из-за зарплат

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области прекратили голодовку из-за зарплат

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области прекратили голодовку из-за невыплачиваемых предприятием зарплат, акция продлилась сутки. Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Коровин, его слова приводит портал NGS42.RU.

По словам Коровина, шахтеры решили не продолжать голодовку, так как руководство шахты письменно обязалось погасить задолженность по зарплатам до 28 октября.

«Так как на слово уже не верим, то попросили свое честное слово заверить письменно (…) Мы предупредили, что, если это очередной обман, тогда нас будет уже больше и уйдем только после выплаты всей задолженности», — объявил представитель группы рабочих региона.

О начале рабочими голодовки сообщалось 21 октября. Изначально условием прекращения акции называлось полное погашение долгов компанией перед рабочими. Известно, что зарплаты не выдают уже больше четырех месяцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Скоро не будет людей». Солдаты ВСУ массово дезертируют, одна из бригад подняла мятеж

      Вдова Шатунова захотела зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

      В Колумбии поймали «крестного отца» итальянской мафии при помощи бильярдного стола

      Раскрыты подробности о возможном исполнителе покушения на помощника депутата Алихаджиева

      Российскую певицу наказали за употребление наркотиков

      В России ухудшили прогноз сбора масличных культур

      Проверено влияние витамина D на здоровье сердца

      Россиян призвали готовить дачу к первым снегопадам

      ФСБ задержала украинского поджигателя на железной дороге

      Российский военный рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше