Шахтеры российского региона решили не продолжать голодовку из-за зарплат

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области прекратили голодовку из-за зарплат

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области прекратили голодовку из-за невыплачиваемых предприятием зарплат, акция продлилась сутки. Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Коровин, его слова приводит портал NGS42.RU.

По словам Коровина, шахтеры решили не продолжать голодовку, так как руководство шахты письменно обязалось погасить задолженность по зарплатам до 28 октября.

«Так как на слово уже не верим, то попросили свое честное слово заверить письменно (…) Мы предупредили, что, если это очередной обман, тогда нас будет уже больше и уйдем только после выплаты всей задолженности», — объявил представитель группы рабочих региона.

О начале рабочими голодовки сообщалось 21 октября. Изначально условием прекращения акции называлось полное погашение долгов компанией перед рабочими. Известно, что зарплаты не выдают уже больше четырех месяцев.