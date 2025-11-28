В России исключили один из способов помощи РЖД

Зампред ВТБ Пьянов исключил конвертацию долга РЖД в акции с выкупом государством

Российские власти в рамках поддержки ОАО «Российские железные дороги» не рассматривают вариант конвертации части долга компании в акции с последующим выкупом. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, передают «Ведомости».

По его словам, такой вариант «абсолютно не соответствует действительности». Однако какие меры могут быть предприняты правительством, банкир не уточнил.

До этого о работе РЖД над реструктуризацией собственной задолженности для облегчения долгового бремени рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Он ушел от ответа на вопрос, могут ли помочь РЖД с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), но напомнил, что закон позволяет расходовать их только на компенсацию потерь доходов бюджета из-за низких цен на нефть или на проекты, считающиеся технологическими приоритетами.

До этого агентство Reuters сообщило, что правительство пытается найти способ справиться с долгами РЖД, достигшими четырех триллионов рублей, что уже сравнимо со всей ликвидной частью ФНБ.

По данным источников, обсуждались такие варианты, как повышение тарифов на перевозки грузов, ускорение выдачи субсидий, перенос уплаты налогов и конвертация части задолженностей в акции с выкупом государством. Решение о способе поддержки будет принято на декабрьском совещании кабмина, где рассмотрят инвестпрограмму РЖД на 2026 год.

Ранее в компании объяснили сформировавшийся по итогам первых трех кварталов 2025 года убыток ростом расходов на платежи по кредитам из-за высокой ключевой ставки.