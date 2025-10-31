РЖД объяснили свою убыточность платежами по кредитам

РЖД объяснили убыток за 9 месяцев по РСБУ ростом расходов на платежи по кредитам

Убыток в размере 4,4 миллиарда рублей, полученный ОАО «Российские железные дороги» по итогам первых трех кварталов 2025 года, связан с ростом расходов на платежи по кредитам из-за высокой ключевой ставки. Таким образом пресс-служба компании объяснила ситуацию в комментарии РИА Новости.

В РЖД подчеркнули, что проводят планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования, о чем свидетельствует рост прибыли от продаж на 16,5 процента.

Накануне, 30 октября, компания опубликовала отчет по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), из которого следует, что выручка в январе-сентябре выросла на 10,1 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, а валовая прибыль — на 12,4 процента, до 474,8 миллиарда рублей.

Вместе с тем долгосрочные обязательства выросли с 2,1 триллиона рублей на начало года до 2,4 триллиона, а краткосрочные — снизились с 2,7 триллиона рублей до 2,5 триллиона.

Ранее издание Forbes поставило РЖД на третье место в рейтинге крупнейших должников России по итогам 2024 года с результатом 2,771 триллиона рублей. На этом фоне компания начала сокращения сотрудников, в первую очередь управленческого персонала, объясняя действия сложной экономической ситуацией.

Сложности с финансами наблюдаются вместе со снижением в январе-сентябре погрузки на сети на 6,7 процента. К концу года в РЖД ожидают сокращение погрузки на 6 процентов.

Для улучшения ситуации Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала вторую подряд индексацию тарифов РЖД на порожние рейсы универсальных вагонов на десять процентов, а на контейнерные перевозки — на пять процентов. В прошлом году бизнесу обещали, что такое повышение станет разовой мерой.