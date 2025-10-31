Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 31 октября 2025Экономика

РЖД объяснили свою убыточность платежами по кредитам

РЖД объяснили убыток за 9 месяцев по РСБУ ростом расходов на платежи по кредитам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Убыток в размере 4,4 миллиарда рублей, полученный ОАО «Российские железные дороги» по итогам первых трех кварталов 2025 года, связан с ростом расходов на платежи по кредитам из-за высокой ключевой ставки. Таким образом пресс-служба компании объяснила ситуацию в комментарии РИА Новости.

В РЖД подчеркнули, что проводят планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования, о чем свидетельствует рост прибыли от продаж на 16,5 процента.

Накануне, 30 октября, компания опубликовала отчет по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), из которого следует, что выручка в январе-сентябре выросла на 10,1 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, а валовая прибыль — на 12,4 процента, до 474,8 миллиарда рублей.

Вместе с тем долгосрочные обязательства выросли с 2,1 триллиона рублей на начало года до 2,4 триллиона, а краткосрочные — снизились с 2,7 триллиона рублей до 2,5 триллиона.

Ранее издание Forbes поставило РЖД на третье место в рейтинге крупнейших должников России по итогам 2024 года с результатом 2,771 триллиона рублей. На этом фоне компания начала сокращения сотрудников, в первую очередь управленческого персонала, объясняя действия сложной экономической ситуацией.

Сложности с финансами наблюдаются вместе со снижением в январе-сентябре погрузки на сети на 6,7 процента. К концу года в РЖД ожидают сокращение погрузки на 6 процентов.

Для улучшения ситуации Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала вторую подряд индексацию тарифов РЖД на порожние рейсы универсальных вагонов на десять процентов, а на контейнерные перевозки — на пять процентов. В прошлом году бизнесу обещали, что такое повышение станет разовой мерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    На Западе удивились победе старого самолета над F-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости