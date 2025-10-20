Экономика
16:51, 20 октября 2025Экономика

Разовое повышение тарифов РЖД для грузов решили повторить

ФАС предложила второй год подряд проиндексировать тарифы РЖД для грузов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила второй год подряд проиндексировать тариф РЖД на порожние рейсы универсальных вагонов на десять процентов, а на контейнерные перевозки — на пять процентов, хотя годом ранее эту меру рассматривали как разовую. Об этом со ссылкой на проект приказа ведомства сообщает РБК.

Повторную индексацию ФАС объясняет тем, что эффекты от нее нужны для «достижения сбалансированности финансовой модели компании», а также для финансирования инвестиционной программы РЖД.

Последняя, подчеркивают авторы инициативы, в конечном итоге поспособствует развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности процесса и удовлетворению растущих потребностей в вывозе продукции.

Комментируя проект постановления, в РЖД отметили, что нынешний тариф покрывает не более 60 процентов от затрат на организацию перевозок порожних вагонов. В прошлом году убыток в этом сегменте перевозок компания оценивала более чем в 200 миллиардов рублей.

Вместе с тем представители бизнеса, выступающие против роста тарифов, напомнили, что повышение стоимости перевозки только увеличит отток грузов с железнодорожного транспорта, который уже происходит. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечает, что за восемь месяцев 2025 года около пяти миллионов тонн металлопродукции переключились на альтернативные виды транспорта в попытке сэкономить.

За девять месяцев погрузка на сети РЖД упала на 6,7 процента. В сентябре тенденция несколько замедлилась за счет перевозок зерна, но в целом не изменилась. В Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, объединяет крупнейших операторов) утверждают, что за первое полугодие отправка грузов в контейнерах по железной дороге сократилась на 5 процентов, а по автодорогам — выросла на 11 процентов.

Ранее стало известно, что в целях экономии РЖД начнет сокращение управленческого аппарата. В компании подтверждают распоряжение руководства, но говорят, что речь идет об оптимизации, ведь перевозки падают, а значит, имеющееся количество сотрудников избыточно.

    Все новости