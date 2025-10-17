В РЖД собрались увольнять управленцев

В РЖД подтвердили планы сократить штат управленцев из-за экономической ситуации

ОАО «Российские железные дороги» собирается оптимизировать штат управленческого персонала. Подлинность такого письма главы компании Олега Белозерова, опубликованного изданием «Вгудок», в комментарии РИА Новости подтвердил представитель РЖД.

По его словам, действия направлены на «повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». Собеседник агентства не уточнил, какие проблемы испытывает РЖД, но рассказал, что оптимизация подразумевает сокращение имеющихся вакансий и ограничения на прием новых сотрудников.

До этого компания сообщала, что в первые три квартала текущего года погрузка на сети снизилась на 6,7 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. К концу года в РЖД ожидают сокращение погрузки на 6 процентов.

Между тем авторы первой публикации отмечают, что сотрудники центрального аппарата ожидали сокращения с начала года. Уже в феврале был введен запрет на новый наем и расширение числа сотрудников, пересмотрена программа премирования. Позднее, в апреле, в РЖД отменили квартальные премии работникам аппарата управления и структурных подразделений.

К июню руководство потребовало перевода сотрудников на один неоплачиваемый день в месяц, далее — на два, а на отдельных местах речь идет о десяти днях.

Ранее издание Forbes подсчитало, что по итогам 2024 года РЖД вошло в тройку крупнейших должников России с результатом 2,771 триллиона рублей. Возглавил рейтинг с долгом 6,047 триллиона рублей «Газпром», который еще в начале года на фоне рекордных убытков объявил о радикальном сокращении центрального аппарата.