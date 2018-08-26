В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

Москва придерживается плана по постепенному избавлению от диктата доллара в экономике и именно поэтому активно скупает золото и продает гособлигации США, пишет Die Welt.

Издание подчеркивает, что российское правительство не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом. Американский эксперт Джеймс Рикардс предположил, что у страны есть стратегический план, а золото в нем — идеальное вложение для защиты от грядущих санкций.

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В июле Россия закупила максимальное количество золота за год. ЦБ приобрел 26,1 тонны драгоценного металла, в результате объем золотого запаса вырос до 2170 тонн. Как сообщал Bloomberg, это заставляет предположить, что ЦБ сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от возможного усиления санкций.

В мае России удалось обойти Китай и занять пятое место в мире по запасам золота.

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