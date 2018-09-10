Евро обновил максимум за 2,5 года

Курс евро к рублю вслед за долларом побил рекорд стоимости более чем за два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Около 13:00 мск курс европейской валюты поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2016 года, в 13:50 за один евро давали уже 81,65 рубля. По состоянию на 14:45 цена снизилась до 81,23 рубля.

Курс доллара на открытии торгов 10 сентября резко повысился к рублю и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. После некоторого снижения доллар вновь начал дорожать, достигнув отметки в 70,5 рубля.

До этого рекордно низких значений курс рубля к доллару и евро достиг 6 сентября, приблизившись к двухлетнему минимуму.

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