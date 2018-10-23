Экономика Украины оказалась на уровне Эфиопии и КНДР

Украина заняла восьмое место в глобальном рейтинге уязвимости 190 экономик (External Vulnerability Index), подготовленном исследовательской компанией IHS Markit, и первое — среди развивающихся рынков.

Помимо Украины, в десятке стран с самой уязвимой экономикой оказались Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР — согласно классификации ООН, это наименее развитые государства.

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Слабость украинской экономики объяснили целым рядом факторов. Эксперты указывают, что страна по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита по текущим операциям и бюджетного дефицита. Также Украина подвержена рискам платежного баланса. Наряду с этим отмечается внешняя и внутренняя политическая нестабильность.

Наиболее устойчивыми к внешним рискам из числа развивающихся экономик стали Китай и Россия. Эксперты, в частности, указывают на профицит платежного баланса, небольшой внешний долг и большой объем валютных резервов. Россия тем не менее подвержена геополитическим рискам, отмечают в IHS Markit.

Ранее в октябре рейтинговое агентство Moody's выпустило отчет, согласно которому российские банки продемонстрировали самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС. Лучшую оценку получили китайские банки.

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