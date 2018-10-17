Российскую экономику признали конкурентоспособной

Россия улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), следует из его доклада.

Россия заняла 43-е место, улучшив свой прошлогодний результат на две позиции. Общая оценка складывается из нескольких факторов, среди которых макроэкономическая стабильность, размер внутреннего рынка, проникновение IT и современных коммуникаций (все это составители отнесли к сильным сторонам России). Также учитываются развитость финансового рынка и здоровье населения (недостатки России).

Общий результат России — 65,5 балла из 100 максимальных. Нашу страну признали лидером среди государств бывшего СССР (в рейтинге они называются странами Евразии).

Составители оценили экономический рост России в 1,7 процента, что является наивысшим показателем за последние пять лет. «Если в 2014–2016 годах инфляция достигала двузначных значений, а экономика была в рецессии, то теперь инфляция немногим выше 5,4 процента, а госдолг остается низким (17,7 процента)», — говорится в рейтинге.

Лидером рейтинга стали США — 85,6 балла. На втором месте — Сингапур (83,5), на третьем — Германия (82,8). В первую пятерку также вошли Швейцария (82,6 балла) и Япония (82,5).

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