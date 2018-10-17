В США признали пользу санкций для российской экономики

Американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что торговые и финансовые ограничения положительно повлияли на состояние российского рынка. Перевод статьи в среду, 17 октября, опубликовал РБК.

Согласно выводам экспертов инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments, российская экономика получила стимул для развития в результате введения американских санкций против Ирана и последующего роста нефтяных котировок на 14 процентов.

Кроме того, положительно повлияло и снижение стоимости рубля почти на 20 процентов. Именно в ситуации высоких цен на сырье и слабой валюты Россия оказалась в экономически выгодном положении, отметили в издании.

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В The Wall Street Journal пришли к выводу, что предпринятые ограничительные меры привели к неожиданным последствиям и не оказывают запланированного влияния.

В сентябре цена барреля нефти достигла отметки в 80 долларов, согласно данным электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE). Ранее нефтетрейдеры сообщили о том, что на фоне санкций против Ирана нефть может подорожать до 100 долларов за баррель: котировки не поднимались выше этого уровня с 2014 года.

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