Цены на нефть пробили психологическую отметку

Цена барреля нефти североевропейской марки Brent достигла отметки в 80 долларов, следует из данных электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE).

На момент публикации котировки фьючерса на баррель нефти с поставкой в ноябре равнялись 80,04 доллара. В ходе торгов цена поднималась до 80,11 доллара за баррель. Это наивысший показатель с 22 мая этого года.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть американской марки WTI выросла на 2,31 процента и в ходе торгов составляла 70,85 доллара за баррель.

12 сентября министерство энергетики США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на 5,3 миллиона баррелей — до 396,2 миллиона (вместо ожидавшегося снижения на 1,3 миллиона баррелей).

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