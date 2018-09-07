Доходы России от нефти выросли

Экспорт российской нефти за первые семь месяцев 2018 года вырос на 34 процента в стоимостном выражении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В период с января по июль Россия экспортировала нефти на 71,24 миллиарда долларов. В июле этот показатель составил 10,8 миллиарда, что на 4,4 процента больше, чем год назад.

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В физическом выражении экспорт нефти за первые семь месяцев равняется 147,3 миллиона тонн, что на 1,3 процента меньше, чем в 2017 году.

Топливно-энергетические товары, по данным ФТС, по-прежнему составляют основу российского экспорта. В первые семь месяцев года на них пришлось 64,2 процента от общего объема (год назад было 62,4 процента).

Внешнеторговый оборот России (сумма экспорта и импорта) в январе-июле равняется 386,1 миллиарда долларов (на 21,7 процента больше, чем в 2017-м). При этом сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) сложилось положительным и составило 112,2 миллиарда долларов — на 40 миллиардов больше, чем год назад.

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