Ценам на нефть предрекли обвал

Цены на нефть сейчас «неустойчиво высокие» и могут довольно быстро снизиться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этому году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — сказал чиновник.

По его мнению, рубль сейчас находится существенно ниже равновесного значения. «На самом деле, создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению», — добавил министр.

На ВЭФ Орешкин посоветовал гражданам продавать доллары и покупать рубли. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе курс стабилизируется на уровне 63-64 рубля за один доллар (сейчас — свыше 70 рублей за доллар).

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