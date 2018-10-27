Росту российской экономики на фоне санкций удивились

Несмотря на ужесточение западных санкций, показатели экономического развития России удивили положительной динамикой. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Отмечается, что в третьем квартале Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 миллиарда долларов. Это соответствует 6,5 процента ВВП, что является абсолютным рекордом. Центральный банк ожидает в 2018 году профицит в размере 98 миллиардов долларов.

«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот», — говорится в статье.

«Парадоксальному» подъему российской экономики и компаний помогли рост цен на нефть и изменение динамики рубля, считают эксперты. Российская валюта больше не растет пропорционально цене на нефть. Кроме того, дешевый рубль привел к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными отечественные. В результате импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.

Помимо этого, на нынешний профицит могло повлиять не только снижение рубля, но и завершение больших инвестиционных проектов, в частности строительство Крымского моста.

В октябре Международное рейтинговое агентство Moody's определило возможное влияние новых антироссийских санкций на экономику страны. По мнению экспертов, ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее рейтинга, однако прогноз может ухудшиться с позитивного на стабильный.

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