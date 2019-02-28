Раскрыты последствия новых санкций США для России

Новые санкции США против России в случае их утверждения станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 февраля.

Представитель Кремля отметил, что российское правительство уже приняло превентивные меры для обеспечения устойчивости банковской системы в случае усиления санкционного давления. Песков добавил, что российская экономика научилась приспосабливаться к ограничениям.

О новой волне антироссийских санкций стало известно в середине февраля. Соответствующий законопроект пока не принят. Согласно документу, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России.

Опрошенные агентством Bloomberg российские и зарубежные экономисты считают, что Россия имеет достаточный запас прочности, чтобы справиться с возможными новыми ограничениями.

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