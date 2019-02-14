Раскрыты подробности новых санкций США против России

В США из нового санкционного документа убрали список возможных российских банков, которые могут попасть под новые ограничения, а также добавили возможные санкции в отношении проектов в области сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на документ, подготовленный двумя американскими сенаторами.
Согласно документу, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России. На текущий момент таких проектов у России нет, однако российские компании «Газпром» и «Новатэк» активно осваивают эти технологии и, вероятно, могут использовать наработки за рубежом.
Издание утверждает, что возможные ограничения на инвестиции в российский госдолг станут еще жестче. В старой версии документа общие сроки принятия санкций против госдолга оценивались в 270 дней (90 дней после подписания закона и еще 180 дней на подготовку), теперь же эти сроки сократили до 170 дней. Причем речь снова идет только о будущих выпусках гособлигаций, об уже выпущенных бумагах в документе ничего не говорится.
В то же время санкции против российских банков лишились конкретики. В прошлом документе в список попали крупные госбанки, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, однако в новой версии документа списка банков, которым грозят ограничения, просто нет. Однако сенаторы оставили право за президентом выбрать, какие именно банки окажутся под санкциями.
В четверг, 14 февраля, стало известно о новом законопроекте с санкциями против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Авторы инициативы настаивают, что новый пакет санкций — самый жесткий из всех, что ранее вводились.