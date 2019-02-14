Раскрыты подробности новых санкций США против России

В США из нового санкционного документа убрали список возможных российских банков, которые могут попасть под новые ограничения, а также добавили возможные санкции в отношении проектов в области сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на документ, подготовленный двумя американскими сенаторами.

Согласно документу, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России. На текущий момент таких проектов у России нет, однако российские компании «Газпром» и «Новатэк» активно осваивают эти технологии и, вероятно, могут использовать наработки за рубежом.

Материалы по теме Американская пирамида Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?

Издание утверждает, что возможные ограничения на инвестиции в российский госдолг станут еще жестче. В старой версии документа общие сроки принятия санкций против госдолга оценивались в 270 дней (90 дней после подписания закона и еще 180 дней на подготовку), теперь же эти сроки сократили до 170 дней. Причем речь снова идет только о будущих выпусках гособлигаций, об уже выпущенных бумагах в документе ничего не говорится.

В то же время санкции против российских банков лишились конкретики. В прошлом документе в список попали крупные госбанки, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, однако в новой версии документа списка банков, которым грозят ограничения, просто нет. Однако сенаторы оставили право за президентом выбрать, какие именно банки окажутся под санкциями.

В четверг, 14 февраля, стало известно о новом законопроекте с санкциями против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Авторы инициативы настаивают, что новый пакет санкций — самый жесткий из всех, что ранее вводились.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!