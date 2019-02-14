Рубль рухнул под натиском санкций

Рубль резко подешевел к доллару и евро в среду вечером на фоне санкций США и продолжил падение утром в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:00 мск курс доллара составил 66,8 рубля, европейской валюты — 75,3 рубля. До того как в СМИ начали появляться сообщения о новых санкциях в отношении России, доллар торговался на отметке 65,79 рубля, а евро — на отметке 74,24 рубля. Таким образом, падение составило чуть более рубля.

Ранее группа сенаторов США представила законопроект, где прописаны дополнительные санкции против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». По словам авторов инициативы, новый пакет санкций — самый жесткий из всех, что были введены ранее.

Первый вице-премьер Антон Силуанов уже прокомментировал документ. По его словам, Россия готова к новым санкциям, но в первую очередь они ударят по самим иностранцам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва не воспринимает готовящиеся санкции США всерьез.

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