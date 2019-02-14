США заподозрили в стремлении «выстрелить себе в ногу» с помощью санкций

Россия готова к новым санкциям, но в первую очередь они ударят по самим иностранцам, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в кулуарах форума в Сочи, как сообщает «Интерфакс».

По его словам, Россия уже прошла несколько этапов подобных санкций, благодаря чему удалось создать необходимую базу, которая позволит быстро отреагировать на новые ограничения.

Силуанов отмечает, что сейчас виден интерес иностранных инвесторов к российскому суверенному долгу, поэтому санкции в отношении долга ударят в первую очередь против тех, кто намерен ввести ограничительные меры. «Сами себе в ногу выстрелят», —отметил он.

Также вице-премьер сообщил, что совместно с ЦБ удалось создать «необходимые буферы» на случай, если санкции будут распространены на банки. «Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем чтобы осуществлялись расчеты в этих банках. Не в первый раз уже реагируем», — сказал он.

Днем ранее группа сенаторов США представила законопроект, в котором прописаны дополнительные санкции против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». В частности, предусмотрены меры в отношении «российских банков, которые поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах». Также сенаторы предлагают ввести санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз могут ввести новый пакет санкций против России в течение ближайших двух месяцев. Этот вопрос планируется обсудить 18 февраля.

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