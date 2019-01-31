США и ЕС задумались о санкциях против России за инцидент в Керченском проливе

Вашингтон и Брюссель рассматривают новые санкции, которые можно ввести в отношении России из-за ситуации с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время телефонного брифинга, передает РИА Новости.

По словам Волкера, у него было несколько встреч с представителями Евросоюза и НАТО, на которых этот вопрос затрагивался. «Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует принять, если Россия не возвратит моряков», — отметил он. Волкер добавил, что рассчитывает на проведение встречи с российской стороной после освобождения украинцев.

Кроме того, спецпредставитель сообщил, что Вашингтон намерен в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после воссоединения Крыма с Россией. По его словам, ЕС также рассматривает возможность ввести новые ограничения, но решение пока не принято.

Материалы по теме «Отношениям уже некуда ухудшаться» Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе

Ранее 31 января в российском МИД указали, что санкции США оказались бесполезны. Отмечалось, что введенные ограничения наносят вред непосредственно американским компаниям, работающим с Россией.

25 ноября 2018-го пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!