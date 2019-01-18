Германия объявила Керченский пролив свободным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Керченский пролив в данный момент свободен для прохода судов — это подтверждают все причастные», — сказал Маас. Он подчеркнул, что кризис в Азовском море не должен повториться и заявил, что России стоит отпустить задержанных украинских моряков.

По мнению министра, и Москва, и Киев несут ответственность за то, чтобы обеспечить настоящее перемирие на юго-востоке Украины.

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Москва расценила действия Киева как провокацию. В России было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

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