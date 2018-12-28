Меркель и Макрон потребовали от России отпустить украинских моряков

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины (слева)

Париж и Берлин призывают Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает Reuters.

«Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями», — отмечается в документе. Меркель и Макрон также потребовали обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный проход судов через Керченский пролив.

Лидеры стран указали, что их серьезно беспокоят применение военной силы Россией в Керченском проливе, жесткий контроль со стороны Москвы в Азовском море и ситуация с правами человека в Крыму.

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13 декабря сообщалось, что большинство стран Евросоюза выступили против введения новых антироссийских санкций из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. В конце ноября стало известно, что Франция и Германия не заинтересованы в введении новых антироссийских санкции в связи с произошедшим.

24 украинских моряка, находившиеся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводилось военное положение.

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