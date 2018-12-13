Россию отказались наказывать из-за Керченского пролива

Большинство стран Евросоюза выступили против введения новых антироссийских санкций из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник на саммите ЕС в Брюсселе.

По его словам, страны-члены Евросоюза считают такие санкции контрпродуктивными. «Мнение большинства заключается в том, что необходимо добиться снижения эскалации и найти решение вопроса с длительным досмотром судов, в том числе и европейских», — пояснил дипломат.

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Ранее 13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Организация обратила внимание на «нулевой прогресс» в реализации минских соглашений.

12 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия выступит за продление антироссийских санкций. Она также отметила, что обеспокоена действиями России из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины и их экипаж. В конце ноября стало известно, что Франция и Германия не заинтересованы в введении новых санкции против России.

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