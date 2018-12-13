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ЕС продлил экономические санкции против России

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Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом президент Европейского совета Дональд Туск в четверг, 13 декабря, написал на своей странице в Twitter.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации минских соглашений», — сообщил он. Таким образом ограничительные меры вновь продлены на шесть месяцев.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что Германия поддержит продление санкций. Она также заявила, что обеспокоена действиями России из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины и их экипаж. В отношении них было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, они арестованы на два месяца.

Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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