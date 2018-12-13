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США сочли невозможной встречу Путина и Трампа

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Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным не состоится, пока Россия не отпустит задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых подобная встреча смогла бы состояться до того, как корабли и их экипажи не будут отпущены», — сказал он.

Президенты России и США должны были провести переговоры в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 31 ноября — 1 декабря. Однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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