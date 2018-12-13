Еще один «захваченный» украинский моряк объявил себя военнопленным

Олег Мельничук, капитан рейдового буксира Военно-морских сил Украины «Яны Капу», задержанного после инцидента в Керченском проливе, отказался давать показания и назвал себя военнопленным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

Адвокат написал, что в своих показаниях Мельничук указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным. Задержанный за нарушение российской границы моряк виновным себя не признает и не дает никаких показаний.

Ранее от дачи показаний отказался командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк. Он также заявил, что считает себя и команду судна военнопленными, и потребовал соответствующего обращения. Мокряк пообещал, что не будет давать никаких показаний, пока команда судна не будет освобождена. Военнопленным объявил себя и Денис Гриценко, руководивший моряками. Вину в незаконном пересечении российской границы он признать отказался.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!