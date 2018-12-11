Командир задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Денис Гриценко, руководивший задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, не признает свою вину в незаконном пересечении границы России. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Николай Полозов.

Полозов сообщил, что в обязанности Гриценко входило общее командование всеми задержанными судами. Следователь предложил моряку провести допрос, однако он отказался от дачи показаний и заявил, что считает себя военнопленным.

Гриценко рассказал адвокату, что его задержали без применения силы. «Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно», — отметил Полозов.

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25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии» и утверждали, что инцидент произошел в международных водах. В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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