Командующий украинским флотом захотел в российскую тюрьму

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко готов отправиться в российскую тюрьму, если 24 украинских моряка, задержанные 25 ноября пограничниками ФСБ, будут отпущены на свободу. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — признался Воронченко.

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Он также указал, что готов отправиться в российскую тюрьму незамедлительно. «Если есть такая возможность и если [президент России Владимир] Путин готов, я готов прямо сейчас обменять себя [на моряков] и отправиться в российскую тюрьму», — добавил главком ВМС.

Воронченко отметил, что, в отличие от президента Украины Петра Порошенко, не считает, что отправка военных кораблей НАТО в Азовское море могла бы помочь Киеву. «Существует соглашение от 2003 года [о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива], по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не разрешила», — напомнил он. При этом Воронченко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

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