Киев пожаловался на «древний принцип Кремля»

Украинские порты на Азовском море вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю и прибегнуть к сокращению сотрудников в связи с сокращением грузопотока более чем в два раза из-за действий России в Керченском проливе. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". О соблюдении свободы судоходства и непрепятствовании прохождению Керченским проливом речи даже не идет», — указал он.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Омелян добавил, что Киев ведет работу с союзниками по антироссийской коалиции относительно возвращения под свой контроль оккупированных территорий (таковыми в Киеве считают Крым и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики), освобождения захваченных моряков и кораблей, восстановления международного права и прекращения экономической блокады Азовского региона Украины. «Москва заплатит за все!» — пообещал чиновник.

По состоянию на утро 5 декабря, как указывает Министерство инфраструктуры Украины, на проход по Керчь-Еникальскому каналу (морской судоходный канал в Керченском проливе, связывающий Азовское и Черное моря) ожидало 29 судов, из них 16 шли в порты Мариуполя и Бердянска, еще два — из портов, а еще 11 стояли у портовых причалов. Всего же после обострения обстановки в регионе, которое произошло 25 ноября, канал прошли 10 судов, следовавших в порты Мариуполя и Бердянска, и еще 16 кораблей, шедших из портов.

О блокировании портов в Бердянске и Мариуполе Россией Омелян заявил в конце ноября. 4 декабря министр инфраструктуры Украины сообщил, что гавани были частично разблокированы. Омелян выразил уверенность, что Москва пошла на этот шаг из-за скоординированных действий украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции и внимания со стороны иностранных СМИ.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!