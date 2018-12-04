Украина сообщила о частично разблокированных портах в Азовском море

Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено», — заявил глава ведомства Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход — один, еще девять стоят у причалов в портах.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Омелян уверен, что порты разблокировали из-за скоординированных действий украинской власти, «жесткой и однозначной международной реакции» и внимания со стороны иностранных СМИ. Министр выразил надежду, что в ближайшие дни порты будут полностью разблокированы, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

28 ноября Омелян заявил, что Россия заблокировала порты в Бердянске и Мариуполе.

Отношения между Москвой и Киевом обострились 25 ноября, когда Россия задержала три украинских военных корабля, обвинив их в нарушении границы. 24 членов экипажей арестованы на два месяца. Украина утверждает, что корабли находились в нейтральных водах, и обвиняет Москву в военной агрессии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!