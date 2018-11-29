Украина показала блокирование Россией сотен кораблей в Керченском проливе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) Украины обнаружило чрезвычайно большое скопление кораблей в Керченском проливе. Об этом ведомство сообщило в четверг, 29 ноября, в Facebook со ссылкой на данные мониторинга. К посту прикреплена карта с отмеченными судами.

По данным министерства, с 25 по 27 ноября количество кораблей в проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза — со 167 до 421 (на карте они обозначены желтыми и красными точками соответственно).

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«Из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом (...) украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя», — заявляет МинТОТ.

Ведомство подчеркнуло, что Москва нарушает международные договоренности. «Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве», — отмечает пресс-служба министерства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что гражданские суда проходят через пролив в штатном режиме, передает ТАСС.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

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