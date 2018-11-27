Инцидент в Керченском проливе потопил российские активы

Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на стоимости российских активов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», инвесторы опасаются новых санкций.

Торги на российском фондовом рынке завершились резким снижением котировок. Ведущие российские индексы по итогам дня потеряли 1,4-2,6 процента. Индекс Московской биржи за день опускался до отметки 2284,30 пункта, что стало минимальным значением с 30 октября.

По итогам дня индекс составил 2308,5 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1084,17 пункта и обновил минимум с 13 сентября. Российские фондовые индикаторы оказались в числе аутсайдеров.

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По словам аналитиков, инвесторы опасаются, что действия России в отношении украинских кораблей вызовут новые санкции. На этом фоне ситуацию усугубило и падение цен на нефть. Вчера цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов. Это первое подобное снижение с октября 2017 года.

При этом отмечается, что при надежде на перенос антироссийских санкций, которая в последнее время двигала рынок, падение котировок могли бы проигнорировать.

Рынок нервно ожидает встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая запланирована на эту неделю и должна прояснить ситуацию.

Трамп уже выразил недовольство ситуацией в Керченском проливе. Он надеется, что она придет в норму. По его словам, европейские лидеры уже пытаются разрешить кризис.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы.

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