Рубль просел на фоне захвата украинских кораблей

Российская валюта в ходе торгов в понедельник, 26 ноября, продемонстрировала падение на фоне инцидента с украинскими кораблями, которые были задержаны российскими пограничниками в акватории Крыма. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13:44 по московскому времени курс доллара вырос на 0,79 процента и достиг 66,718 рубля. На открытии торгов за один доллар давали 66,455 рубля. Курс евро к этому времени вырос еще сильнее — на 1,03 процента, до 75,82 рубля за единицу европейской валюты. На открытии торгов евро стоил 75,413 рубля.

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Курс рубля не поддерживает даже восстановление мировых цен на нефть. К 13:50 за баррель североморской марки Brent на лондонской бирже давали 60,02 доллара, дневной рост составил почти два процента.

Украинские военные корабли в воскресенье, 25 ноября, вошли в акваторию Крыма (российский статус этого региона и вод вокруг него не признается Киевом), где были перехвачены российскими пограничниками. На требования остановиться украинские моряки, по данным ФСБ, отреагировали опасными маневрами, после чего были захвачены. Киев назвал это решение российских властей «актом военной агрессии», в Кремле считают действия Украины провокацией.

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