Кремль ответил на обвинения в намерении захватить Мариуполь и Бердянск

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия планирует захватить Мариуполь и Бердянск, чтобы проложить сухопутный «коридор» из Донбасса в Крым, является абсурдным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине», — отметил Песков.

По словам Пескова, Россия никогда не осуществляла никакие захваты. «Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Порошенко в интервью немецким журналистам заявил, что Россия хочет «расширить свою оккупацию Украины», а именно — захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить «наземный коридор» из Донбасса в Крым. Доказательством таких намерений, по мнению украинского лидера, служит инцидент в Керченском проливе.

25 ноября ФСБ заявила, что три военных корабля Украины нарушили морскую границу России и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на законные требования. Пролив был перекрыт, в воздух подняли боевую авиацию. Киев ответил, что судна идут из Одессы в Мариуполь, о чем было известно заранее. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир «Яны Капу». Вечером украинские корабли были задержаны, 24 моряка обвиняются в нарушении границы, они арестованы на два месяца. Украина назвала действия России военной агрессией и ввела в некоторых регионах республики военное положение.

Киев не признает принадлежность к России Крымского полуострова и прилегающих к нему вод. Однако украинское командование настаивает, что корабли находились в международных водах. В Москве утверждают, что суда зашли в те воды, которые принадлежали России еще до присоединения Крыма.

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