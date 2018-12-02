Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские портовые города

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы намерена захватить украинские города в районе Азовского моря. Об этом он рассказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает в воскресенье, 2 декабря, РИА Новости.

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — высказался украинский лидер.

По мнению Порошенко, доказательством тому служит инцидент в Керченском проливе, в ходе которого были задержаны украинские моряки, пересекшие российскую границу.

Материалы по теме «Люди будут бунтовать» Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину

Украина уже не в первый раз заявляет о намерении России захватить «сухопутный коридор» в Крым. В октябре 2017 года генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что для таких действий России необходима группировка в 40 тысяч военнослужащих.

В мае 2016 года бывший глава правительства Украины Евгений Марчук обвинил Москву в подготовке операции с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали исполнять опасные маневры. Президент Украины Петр Порошенко счел задержание судов «актом военной агрессии», ввел в некоторых областях страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин. Москва заявила о нарушении украинскими моряками российской государственной границы.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!