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Украинский генерал назвал условие захвата Россией «коридора» в Крым

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Игорь Романенко
Игорь Романенко

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что для захвата сухопутного «коридора» в Крым России необходима группировка в 40 тысяч военнослужащих. Об этом в пятницу, 6 октября, он сказал в комментарии порталу «Главред».

«На уровне же 40 тысяч [военнослужащих] Россия способна вести локальные боевые действия. Такие силы могут начать действовать только на каких-то определенных участках. Они могли бы начать операцию на приморском направлении, чтобы проложить "коридор" [в Крым]», — заявил Романенко.

Он выразил мнение, что для полномасштабной войны с Украиной России необходимо 240 тысяч военнослужащих.

В августе 2016-го представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук сказал, что Россия в случае попытки захватить сухопутный коридор в Крым понесет огромные потери. «У нас уже там есть все свое — артиллерия и так далее, там заминировано то, что надо. За два с половиной года наши военные подготовились очень серьезно», — отметил он. По его словам, сухопутный коридор будет трудно удержать из-за его узости и противодействия украинских силовиков.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона высказались за его вхождение в состав РФ. Киев признать результаты голосования отказался. В Москве отметили, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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