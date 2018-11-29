Порошенко назвал Путина императором

Президент Украины Петр Порошенко уличил российского президента Владимира Путина в намерении возродить Российскую империю и желании захватить Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Путин хочет вернуть прежнюю Российскую империю. Крым, Донбасс, он хочет всю страну. Он видит себя российским императором, чья империя не может функционировать без Украины. Он видит нас колонией», — рассказал Порошенко. С тех же пор, как Порошенко возглавил страну в 2014 году, по словам самого президента, Украина перестала быть колонией России.

Порошенко объяснил, что должен защищать Украину. Именно по этой причине, по его словам, он ввел военное положение после инцидента в Керченском проливе. «Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда», — добавил президент.

Помимо этого, Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО направят свои боевые корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе. В Кремле такие заявление украинского президента назвали провокацией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил слова Порошенко его внутриполитическими интересами накануне президентских выборов.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября этого года. Как сообщила ФСБ, корабли украинского Военно-морского флота, два бронекатера и буксир, вошли в территориальные воды России в районе Крыма и двигались в сторону Керченского пролива, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям пограничников. В результате российские пограничники задержали корабли и моряков. В ответ на Украине на месяц ввели военное положение в 10 областях страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!