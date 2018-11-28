Путин порассуждал о безнаказанности Киева и поедании младенцев

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское правительство активно продает антироссийские настроения и остается безнаказанным. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

«Киевские власти активно продают антироссийские настроения. У них ничего другого нет. И все им сходит с рук. Если завтра они захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция», — цитирует журналист Путина.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Глава государства также выразил мнение, что, когда сойдет «политическая пена», украинский народ даст оценку руководству страны, как грузинский народ дал оценку деятельности своего бывшего президента Михаила Саакашвили.

Ранее в среду Путин, комментируя инцидент с военными кораблями в Керченском проливе, обвинил украинские власти в провокации. Российский лидер допустил личное участие в ней президента страны Петра Порошенко. Путин также напомнил, что военное положение на Украине не вводили даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе.

Три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября. Причиной послужило совершение судами опасных маневров в российских границах. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны. Между тем, Киев заявил, что суда были задержаны в международных водах, обвинил Москву в агрессии и ввел военное положение в ряде регионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!