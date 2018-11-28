Украина обвинила Россию в захвате кораблей в международных водах

Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, заявило Министерство республики по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как утверждают в Киеве, корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» находились за пределами линии морской границы, «которая временно не контролируется Украиной в результате оккупации территории Автономной республики Крым». Также в сообщении опубликована карта, на которой, как утверждают в ведомстве, показаны координаты кораблей в момент задержания и обстрела.

Министерство подчеркивает, что, согласно Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства кроме того, под флагом которого они ходят. Все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и вызывающе нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания. Опыт современных международных конфликтов доказывает, что "меч" правосудия в конечном итоге достает не только "пешек" и "винтиков", но даже и руководителей государств», — заключили в министерстве.

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25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных корабля нарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российские пограничники задержали их вместе с 24 моряками. ВМС Украины заявили, что суда совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Президент Петр Порошенко ввел на Украине военное положение.

По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

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