Пескова спросили об условии возврата Украине задержанных кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об условиях возвращения Украине задержанных военных кораблей и моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 ноября.

«Мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме», — сказал он.

25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После пересечения российской границы они начали осуществлять опасные маневры. На предупреждения пограничников не реагировали.

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Киев, в свою очередь, называет случившееся «актом военной агрессии» и вводит в ряде регионов военное положение. Украинские власти также допустили, что инцидент может привести к масштабным боевым действиям. Президент Украины Петр Порошенко обратился к США за поддержкой. Он также пообещал, что атака дорого обойдется Москве.

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