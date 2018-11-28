Украина захотела себе американскую военную базу

Украина ведет переговоры с американской стороной по поводу размещения на своей территории военной базы США. Об этом «Известиям» рассказали два источника в правящих кругах страны.

По словам собеседника издания, Киев взял пример с Польши, которая «из-за угрозы со стороны Москвы» активно занимается вопросом создания военного объекта Соединенных Штатов. «Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заметил он.

Второй источник подчеркнул, что пока речь идет о кулуарных обсуждениях, но вопрос стал действительно актуальным после инцидента в Керченском проливе.

Факт переговоров с американской стороной подтвердил народный депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его мнению, база должна располагаться вблизи Крыма и востока Украины, «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране».

В Вашингтоне, по данным другого источника, официально пока не рассматривают вопрос создания базы на Украине. «В военном отношении любая база была бы крайне уязвима перед потенциальным российским ответным ударом. Таким образом, безопаснее держать войска и оборудование в другом месте, где они могут быть лучше защищены», — пояснил военный эксперт и бывший советник Пентагона Ричард Вайц.

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25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на просьбы остановиться и начали исполнять опасные маневры. Москва назвала произошедшее опасной провокацией. В Киеве задержание судов сочли «актом военной агрессии» и приняли законопроект о введении военного положения.

По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав РФ. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

В октябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что США приняли решение о создании военной базы на территории его страны. Он подчеркнул, что база станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии.

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