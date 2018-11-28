Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, случившееся — провокация украинских властей и, возможно, самого президента страны Петра Порошенко перед выборами главы государства. «Порошенко из-за низкого рейтинга необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции», — уточнил российский лидер.

«В инциденте в Черном море есть признаки заготовленной заранее провокации, это предлог ввести военное положение на Украине», — цитирует президента РИА Новости. «Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас — лишь небольшой инцидент», — указал Путин. Говоря о действиях российских пограничников в проливе, он подчеркнул, что те выполняли свою работу по защите границы.

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25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После пересечения российской границы они начали осуществлять опасные маневры. На предупреждения пограничников украинские моряки не реагировали. Киев указал, что случившееся может привести к масштабным боевым действиям. В некоторых регионах страны ввели военное положение.

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