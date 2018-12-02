Порошенко показал боевую подготовку и призвал держать порох сухим

Президент Украины Петр Порошенко посетил военные учения бойцов ВСУ. Видеозапись он опубликовал в воскресенье, 2 декабря, на своей странице в Facebook.

«Враг должен заплатить высокую цену за безответственное решение вторгнуться на украинскую территорию. Нужно держать порох сухим и быть готовыми в любой момент дать отпор агрессору», — написал глава государства под роликом.

Ранее в воскресенье Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские портовые города в районе Азовского моря — Мариуполь и Бердянск. По его мнению, доказательством этого служит инцидент в Керченском проливе, в ходе которого были задержаны украинские моряки, пересекшие российскую границу.

Материалы по теме Порошенко ввел военное положение Чем это грозит России и украинцам?

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. Президент Украины Петр Порошенко счел задержание судов «актом военной агрессии», ввел в некоторых областях страны военное положение и установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин. Москва заявила, что украинские моряки нарушили государственную границу РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!